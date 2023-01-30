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1 час назад

На Wildberries появилась новая схема мошенничества

Lenta.ruиещё 2

Предприниматели, которые торгуют на маркетплейсе Wildberries, столкнулись с новой схемой мошенничества. Об этом пишут «Известия».

На Wildberries появилась новая схема мошенничества
Фото: ТАССТАСС

По информации газеты, злоумышленники представляются аналитиками и обещают увеличение продаж, таким образом получая доступ к личному кабинету и выкупая товар по минимальной цене.

«Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы», — рассказали в пресс-службе маркетплейса о появившейся схеме мошенничества.

Отмечается, что услуги аналитиков весьма востребованы фирмами, которые торгуют на маркетплейсах — они собирают информацию о том, насколько эффективно продаются те или иные товары, а также выстраивают стратегию продаж и направляют предпринимателей в прибыльные ниши.

Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза. Как сообщает издание, рост обусловлен уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товаров, а также удобным интерфейсом и развитием логистики крупных платформ.

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