Российские энергетики попали под обстрел со стороны ВСУ

Бригада энергетиков, ремонтировавшая линии электропередачи в Курской области, попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Черных / «Коммерсантъ» Александр Черных / «Коммерсантъ»

По его словам, работники занимались восстановлением электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино, когда украинские силы открыли минометный огонь. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь, уточнил Старовойт.

Губернатор сообщил, что электроснабжение восстановлено в обоих населенных пунктах, кроме одной улицы (14 домов). Ремонтные работы планируют завершить завтра.