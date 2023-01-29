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19 минут назад

Российские энергетики попали под обстрел со стороны ВСУ

Lenta.ru

Бригада энергетиков, ремонтировавшая линии электропередачи в Курской области, попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Российские энергетики попали под обстрел со стороны ВСУ
Фото: Александр Черных / «Коммерсантъ»Александр Черных / «Коммерсантъ»

По его словам, работники занимались восстановлением электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино, когда украинские силы открыли минометный огонь. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь, уточнил Старовойт.

Губернатор сообщил, что электроснабжение восстановлено в обоих населенных пунктах, кроме одной улицы (14 домов). Ремонтные работы планируют завершить завтра.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области. Зафиксировано 12 прилетов. В ходе обстрела были повреждены линии энергоснабжения, вследствие чего населенные пункты остались без электричества. Глава области заверил, что аварийные службы в ближайшее время восстановят энергоснабжение.

Происшествия,Роман Старовойт,
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