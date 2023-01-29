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40 минут назад

Из российской психиатрической больницы сбежали двое преступников

Lenta.ru

В Казани разыскивают двоих преступников, сбежавших из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из психиатрической больницы сбежали двое преступников
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По данным канала, сбежавшие россияне попали в психбольницу на Ершова за тяжкие преступления. Один из них причинил вред здоровью и жизни, а другой совершил ограбление.

Из новосибирской психбольницы сбежал пациент

Ориентировки с лицами беглецов разослали в полицейские отделы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСИН и МВД задержали двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения при исправительной колонии №8. Отмечалось, что они отбывали наказания за имущественные преступления.

Происшествия,ФСИН,
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