Из психиатрической больницы сбежали двое преступников

В Казани разыскивают двоих преступников, сбежавших из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным канала, сбежавшие россияне попали в психбольницу на Ершова за тяжкие преступления. Один из них причинил вред здоровью и жизни, а другой совершил ограбление.

Ориентировки с лицами беглецов разослали в полицейские отделы.