В Москве эвакуировали концертный зал «Измайлово»

Посетителей и работников концертного зала «Измайлово» в столице эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщил источник в экстренных службах города.

Фото: www.izmailovo.ru/entertainment/kzal www.izmailovo.ru/entertainment/kzal

По словам собеседника «ВМ», эвакуация произошла из-за угрозы взрыва. Подробности произошедшего устанавливаются.

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания торгового центра вывели 400 человек. Вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.