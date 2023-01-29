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37 минут назад

Концертный зал «Измайлово» полностью эвакуирован из-за угрозы взрыва

Вечерняя Москва

Посетителей и работников концертного зала «Измайлово» в столице эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщил источник в экстренных службах города.

В Москве эвакуировали концертный зал «Измайлово»
Фото: www.izmailovo.ru/entertainment/kzalwww.izmailovo.ru/entertainment/kzal

По словам собеседника «ВМ», эвакуация произошла из-за угрозы взрыва. Подробности произошедшего устанавливаются.

В Москве эвакуировали еще один ТЦ

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания торгового центра вывели 400 человек. Вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

Недавно из этого же торгового центра уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После этого здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.

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