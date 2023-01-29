В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

Полиция Нидерландов задержала в Гааге более 700 человек, принимавших участие в акции против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Это следует из распространенного в воскресенье в Twitter сообщения правоохранительных органов.
Демонстрация была организована в субботу движением Extinction Rebellion. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в ней приняли участие тысячи человек, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Полиция предлагала демонстрантам использовать другую площадку, чтобы не создавать опасность для участников дорожного движения, однако призывы блюстителей порядка были проигнорированы, после чего начались задержания.
По словам представителей полиции, "из 768 задержанных 2 по-прежнему находятся под стражей", остальные отпущены на свободу. "Эти два человека отказываются от прохождения процедуры установления личности", - отмечается в сообщении.