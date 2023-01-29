В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

Полиция Нидерландов задержала в Гааге более 700 человек, принимавших участие в акции против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Это следует из распространенного в воскресенье в Twitter сообщения правоохранительных органов.

Фото: Twitter Twitter

Демонстрация была организована в субботу движением Extinction Rebellion. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в ней приняли участие тысячи человек, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Полиция предлагала демонстрантам использовать другую площадку, чтобы не создавать опасность для участников дорожного движения, однако призывы блюстителей порядка были проигнорированы, после чего начались задержания.