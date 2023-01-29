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15 минут назад

В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

ТАСС

Полиция Нидерландов задержала в Гааге более 700 человек, принимавших участие в акции против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Это следует из распространенного в воскресенье в Twitter сообщения правоохранительных органов.

В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек
Фото: TwitterTwitter

Демонстрация была организована в субботу движением Extinction Rebellion. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в ней приняли участие тысячи человек, которые перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Полиция предлагала демонстрантам использовать другую площадку, чтобы не создавать опасность для участников дорожного движения, однако призывы блюстителей порядка были проигнорированы, после чего начались задержания.

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По словам представителей полиции, "из 768 задержанных 2 по-прежнему находятся под стражей", остальные отпущены на свободу. "Эти два человека отказываются от прохождения процедуры установления личности", - отмечается в сообщении.

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