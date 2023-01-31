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31 минуту назад

112: в Ростове-на-Дону жестоко убили 31-летнюю женщину

Газета.Ruиещё 1

В Ростове-на-Дону произошло жестокое убийство женщины, ей был 31 год. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

В Ростове-на-Дону жестоко убили 31-летнюю женщину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело Алины Войтенко было обнаружено 29 января утром на проезжей части с несколькими ножевыми ранениями в области шеи и живота. Вчера ночью правоохранители задержали предполагаемого убийцу - 53-летнего Валерия Геворкяна. Ранее он был судим за хранение наркотических веществ.

В данный момент мужчина задержан, полиция устанавливает мотивы преступления.

Ранее канал "112" сообщал, что в Краснодарском крае мужчина убил нового сожителя бывшей супруги. Согласно предварительной версии, конфликт между мужчинами возник из-за ревности. В ходе ссоры бывший супруг россиянки выстрелил в нового сожителя женщины из обреза. Бывшая жена помогла экс-супругу закопать тело возлюбленного в поле. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали пару. Бывшие супруги сознались в содеянном.

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