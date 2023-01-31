В Ростове-на-Дону жестоко убили 31-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону произошло жестокое убийство женщины, ей был 31 год. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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Тело Алины Войтенко было обнаружено 29 января утром на проезжей части с несколькими ножевыми ранениями в области шеи и живота. Вчера ночью правоохранители задержали предполагаемого убийцу - 53-летнего Валерия Геворкяна. Ранее он был судим за хранение наркотических веществ.

В данный момент мужчина задержан, полиция устанавливает мотивы преступления.