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23 минуты назад

Блогер Андрей Сидоропуло объявлен в федеральный розыск

Газета.Ruиещё 1

Блогер Андрей Сидоропуло, проводивший платные онлайн-курсы по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Блогер Андрей Сидоропуло объявлен в федеральный розыск
Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва»Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

«Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивают блогера, в МВД не уточнили.

В соцсетях Сидоропуло продавал свои курсы по арбитражу трафика — закупке трафика по низкой цене, чтобы перепродать его дороже. Стоимость курсов составляла 55-400 тыс. рублей. Согласно Telegram-каналу Mash, более 50 человек написали на блогера заявления с обвинением в мошенничестве. По их словам, информация из курсов не представляла практической ценности, а Сидоропуло перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что Сидоропуло получил от двух подписчиков 800 тыс. рублей за курс по заработку и пропал.

Происшествия,МВД России,
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