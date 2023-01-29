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20 минут назад

В СК заявили, что причиной убийства двух человек на севере Москвы стал отказ в прописке

ТАССиещё 4

Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Названа причина тройного убийства в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире", - сообщила Иванова.

Ночью в воскресенье 45-летний мужчина пришел в квартиру на Флотской улице, где ранее жил с семьей. Его 20-летний сын отказался пустить мужчину в квартиру, завязалась ссора и он зарезал сына. Затем мужчина прошел в квартиру, 10 раз ударил 42-летнюю бывшую жену ножом и покончил с собой. В это время в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые в ходе допроса рассказали детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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