Названа причина тройного убийства в Москве

Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова .

Ночью в воскресенье 45-летний мужчина пришел в квартиру на Флотской улице, где ранее жил с семьей. Его 20-летний сын отказался пустить мужчину в квартиру, завязалась ссора и он зарезал сына. Затем мужчина прошел в квартиру, 10 раз ударил 42-летнюю бывшую жену ножом и покончил с собой. В это время в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые в ходе допроса рассказали детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.