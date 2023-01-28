Террорист устроил стрельбу в израильском ресторане

Неизвестный устроил в субботу стрельбу в одном из ресторанов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Альмог близ границы с Иорданией.

"Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.