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16 минут назад

Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана

ТАССиещё 1

Неизвестный устроил в субботу стрельбу в одном из ресторанов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Террорист устроил стрельбу в израильском ресторане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Альмог близ границы с Иорданией.

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"Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Подразделения Армии обороны Израиля и полиции в настоящий момент осматривают местность рядом с рестораном, в результате инцидента никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

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