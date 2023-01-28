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58 минут назад

В Лос-Анджелесе в результате стрельбы погибли три человека

ТАССиещё 1

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

В Лос-Анджелесе в результате стрельбы погибли три человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным правоохранителей, стрельба произошла в ночь на субботу в районе Беверли-Крест. Обстоятельства произошедшего пока не установлены. Три человека, ехавшие в автомобиле, были убиты, четверо пострадавших доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии, передает агентство.

За последние дни в Калифорнии произошло несколько инцидентов со стрельбой, приведших к гибели 21 человека.

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