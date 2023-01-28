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1 час назад

Двоих россиян арестовали за убийство и сожжение женщины и ребенка

Газета.Ru

Двоих россиян арестовали за убийство и сожжение женщины и ребенка, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК по региону.

Двоих россиян арестовали за убийство и сожжение женщины и ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, обвиняемые убили 36-летнюю женщину и ее 12-летнего ребенка топором и ножом, а потом сожгли в бане, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что дело 20-летней жительницы Омской области, которую обвиняют в убийстве трехмесячного сына с особой жестокостью, передано в суд.

10 августа 2022 года обвиняемая будучи в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с сожителем на почве ревности умышленно причинила вред своего ребенку. Она несколько раз с силой ударила головой об пол трехмесячного сына. Ребенок умер на месте от черепно-мозговой травмы.

Вину обвиняемая не признала, сообщив, что случайно упала с ребенком на руках.

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