Двоих россиян арестовали за убийство и сожжение женщины и ребенка, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным следствия, обвиняемые убили 36-летнюю женщину и ее 12-летнего ребенка топором и ножом, а потом сожгли в бане, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что дело 20-летней жительницы Омской области, которую обвиняют в убийстве трехмесячного сына с особой жестокостью, передано в суд.

10 августа 2022 года обвиняемая будучи в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с сожителем на почве ревности умышленно причинила вред своего ребенку. Она несколько раз с силой ударила головой об пол трехмесячного сына. Ребенок умер на месте от черепно-мозговой травмы.