Во Владивостоке водитель устроил стельбу из пистолета в микроавтобус

«В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение о том, что около торгового центра слышны выстрелы. При просмотре видеозаписи установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса», — говорится в сообщении.