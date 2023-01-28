Во Владивостоке водитель устроил стельбу из пистолета в микроавтобус

Водитель автомобиля BMW Х6 расстрелял микроавтобус во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья». Инцидент произошел на улице Жигура.
«В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение о том, что около торгового центра слышны выстрелы. При просмотре видеозаписи установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции. Оружие у него изъято. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.