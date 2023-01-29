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6 минут назад

Прохожий предотвратил ограбление пенсионерки на улице в Москве

Мослентаиещё 4

Прохожий предотвратил ограбление 79-летней пенсионерки на улице в Москве, сообщает Главное управление МВД России по столице.

Прохожий предотвратил ограбление пенсионерки на улице в Москве
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ.Александр Казаков / Коммерсантъ.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району Москвы благодаря бдительности и решительным действиям гражданина задержали подозреваемого в грабеже. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, злоумышленник обратил внимание, что пожилая россиянка поставила сумку на скамейку возле подъезда дома. Воспользовавшись удобным моментом, он схватил сумку и попытался с ней убежать. Скрыться преступнику помешал проходивший мимо мужчина: он удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

Сумку с документами, деньгами и остальным содержимым возвратили владелице. Пострадавшая искренне поблагодарила своего спасителя.

Ранее в Москве двое посетителей «Пятерочки», спрятав под верхнюю одежду продукты питания, направились к выходу. Один из них нокаутировал продавщицу торговой точки и попал на видео.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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