Пелоси отказалась смотреть видео с нападением на ее мужа

До этого суд в Сан-Франциско принял решение обнародовать записи с нагрудных камер полицейских, а также другие материалы, относящиеся к нападению, произошедшем в октябре прошлого года.

"Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет абсолютно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа", - заявила Пелоси журналистам.

Она добавила, что ее муж Пол выздоравливает, но лечение займет еще какое-то время. Ее супруг получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук, когда 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп проник в из домв Сан-Франциско и избил его молотком. Сама бывший спикер в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали на месте преступления и предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица, а также попытке похитить должностное лицо США.