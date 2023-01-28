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22 минуты назад

Пелоси отказалась смотреть видео с нападением на ее мужа

Газета.Ru

Экс-спикер палаты представителей конгресса Соединенные Штаты Нэнси Пелоси заявила, что не собирается смотреть видео, на котором ее мужа избивают молотком, сообщают РИА Новости.

Пелоси отказалась смотреть видео с нападением на ее мужа
Фото: ARMENIAN PRIME MINISTER/ReutersARMENIAN PRIME MINISTER/Reuters

До этого суд в Сан-Франциско принял решение обнародовать записи с нагрудных камер полицейских, а также другие материалы, относящиеся к нападению, произошедшем в октябре прошлого года.

"Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет абсолютно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа", - заявила Пелоси журналистам.

Она добавила, что ее муж Пол выздоравливает, но лечение займет еще какое-то время. Ее супруг получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук, когда 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп проник в из домв Сан-Франциско и избил его молотком. Сама бывший спикер в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали на месте преступления и предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица, а также попытке похитить должностное лицо США.

В совокупности Депейпу грозит до 50 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом Нэнси Пелоси, не признал вину.

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