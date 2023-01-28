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1 час назад

В Подмосковье загорелся склад на территории рынка "Синдика"

Газета.Ruиещё 2

Склад загорелся на территории рынка "Синдика" в Подмосковье на площади 2 100 кв. метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

В Подмосковье загорелся склад на территории рынка "Синдика"
Фото: ТАССТАСС

"На 65-м км МКАД на территории рынка "Синдика" загорелся склад. В настоящее время он охвачен огнем по всей площади — 2 100 кв. метров", - рассказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало. Согласно информации из Telegram-канала Shot, внутри склада находятся горюче-смазочные материалы. По словам пожарных, огонь может перекинуться на соседнее здание.

Ранее в Алтайском крае 34-летний местный житель поджег дом своей сожительницы. В результате поджога погибло три человека. До этого МЧС России по Дагестану сообщили о массовом возгорании в квартирах многоэтажного дома.

Происшествия,МЧС России,
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