В Подмосковье загорелся склад на территории рынка "Синдика"

Склад загорелся на территории рынка "Синдика" в Подмосковье на площади 2 100 кв. метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Фото: ТАСС ТАСС

"На 65-м км МКАД на территории рынка "Синдика" загорелся склад. В настоящее время он охвачен огнем по всей площади — 2 100 кв. метров", - рассказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало. Согласно информации из Telegram-канала Shot, внутри склада находятся горюче-смазочные материалы. По словам пожарных, огонь может перекинуться на соседнее здание.