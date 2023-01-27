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18 минут назад

Полиция раскрыла подробности теракта в Иерусалиме

Елена Прошина

Полиция Иерусалима заявила, что совершивший теракт в синагоге является жителем арабского района города. Об этом сообщает газета Times of Israel.

По имеющимся данным, теракт, жертвами которого стали семь человек, совершил житель Восточного Иерусалима, который является арабским районом города. Уточняется, что мужчина открыл огонь по людям, которые выходили из синагоги после пятничной ночной молитвы. В результате действий полиции мужчина был убит при попытке бегства на автомобиле.

В полиции Иерусалима также уточнили, что мужчина мог быть членом движения ХАМАС. Кроме того, начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман заявил, что в результате нападения пять человек были убиты на месте, ещё двое раненых скончались в больнице, в результате чего число жертв достигло семи.

Помимо этого, в распоряжение СМИ попала фотография человека, который, предположительно, устроил стрельбу.

Семь человек погибли в результате стрельбы в Иерусалиме

27 января в районе Неве-Яаков Иерусалима была открыта стрельба возле синагоги. Как уточнили в полиции, стрелок был убит на месте в ходе задержания. Как минимум двое раненых находятся в критическом состоянии.

Происшествия,Видео,Хамас,
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