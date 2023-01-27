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25 минут назад

В Орловской области мужчина убил жену и попытался покончить с собой

Газета.Ru

В Орловской области 32-летний мужчина, обвиняемый в убийстве жены, пытался покончить с собой на месте преступления, сообщает пресс-служба СК РФ по Орловской области.

Россиянин убил жену и попытался покончить с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла 20 января в городе Дмитровск. Задержанный объяснил, что конфликт между ним и его супругой произошел по причине ревности. Тогда мужчина схватил нож и нанес женщине множественные ранения в область груди, живота, шеи, а также рук и ног.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Увидев результат своих действий, мужчина решил свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной.

После этого он самостоятельно обратился в полицию и был отправлен в медицинское учреждение. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование по факту убийства 27-летней девушки продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Смоленской области из-за ревности убил сожительницу гантелей.

Происшествия,Следственный комитет,
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