Мужчину, доведшего пасынка до ампутации пальцев, отправили в СИЗО

Ранее стало известно, что ребенок был госпитализирован с отмороженными пальцами. Его родители сообщили, что «мальчик лепил снеговика без перчаток». Однако позже выяснилось, что отчим неоднократно издевался над ребенком и избивал его, что и стало отчасти причиной серьезных травм. В частности, отчим несколько дней не давал матери сына обратиться к врачу, чтобы помочь ребенку, который отморозил себе пальцы.