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43 минуты назад

Ural Mash: сотрудницы тюменской налоговой подрались под гимн России

Газета.Ru

Между двумя сотрудницами налоговой инспекции в Тюмени произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Сотрудницы налоговой подрались под гимн России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Ural Mash, причинами потасовки послужили слушание гимна России по утрам и громкие телефонные разговоры. Как говорится в сообщении, одну из сотрудниц налоговой "бесил звонкий голос и безделье" коллеги, а та "жаловалась на отказы слушать" российский гимн. По информации канала, что во время драки налоговый инспектор ударила коллегу рабочим журналом, а та ответила ударом калькулятором "по уху".

Отмечается, что конфликт между ними носил затяжной характер.

Как пишет издание Ura.ru со ссылкой на источник, потасовка случилась в УФНС N14 по Тюменской области. По его данным, инцидент произошел во время прослушивания гимна РФ.

Источник рассказал, что сотрудницы устроили драку "26 января, где-то между 9:00 и 10:00".

"Растаскивать их было некому, потому что мы просто не слышали конфликта. Дело в том, что каждое утро мы слушаем гимн России. И вот его звуки крики девушек заглушили", — сообщил изданию работник межрайонной ИФНС России N 14 по Тюменской области.

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