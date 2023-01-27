Сотрудницы налоговой подрались под гимн России

Между двумя сотрудницами налоговой инспекции в Тюмени произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По информации Ural Mash, причинами потасовки послужили слушание гимна России по утрам и громкие телефонные разговоры. Как говорится в сообщении, одну из сотрудниц налоговой "бесил звонкий голос и безделье" коллеги, а та "жаловалась на отказы слушать" российский гимн. По информации канала, что во время драки налоговый инспектор ударила коллегу рабочим журналом, а та ответила ударом калькулятором "по уху".

Отмечается, что конфликт между ними носил затяжной характер.

Как пишет издание Ura.ru со ссылкой на источник, потасовка случилась в УФНС N14 по Тюменской области. По его данным, инцидент произошел во время прослушивания гимна РФ.

Источник рассказал, что сотрудницы устроили драку "26 января, где-то между 9:00 и 10:00".