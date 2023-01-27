В Москве уголовник сжег четыре автомобиля

Житель столицы задержан сотрудниками полиции по подозрению в поджоге автомобилей. Об этом сообщает "МВД Медиа".

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"В ночное время в полицию поступило сообщение о возгорании четырех машин, припаркованных на улице Маршала Федоренко. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный мужчина совершил поджог кроссовера. В дальнейшем огонь перекинулся еще на три автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили все четыре автомобиля. Позже полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. О том, что стало причиной поджога неизвестно.