В Москве уголовник сжег четыре автомобиля

Житель столицы задержан сотрудниками полиции по подозрению в поджоге автомобилей. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"В ночное время в полицию поступило сообщение о возгорании четырех машин, припаркованных на улице Маршала Федоренко. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный мужчина совершил поджог кроссовера. В дальнейшем огонь перекинулся еще на три автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили все четыре автомобиля. Позже полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. О том, что стало причиной поджога неизвестно.
Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала 23-летнего Мусу Ходжаева, в машине у которого был обнаружен сверток с подозрительными медицинскими капсулами и блистерами. Молодой человек приходится сыном бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чечни.