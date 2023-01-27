В Польше мигранты забросали камнями автомобиль с пограничниками

Нелегальные мигранты напали на польский патруль при попытке пересечь польско-белорусскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погранохраны Польши .

Отмечается, что после инцидента были задержаны 15 граждан Турции, Сирии и Афганистана, которые находились на территории Польши незаконно.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который в такси напал с ножом на водителя и отобрал у него 11 тыс. рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое. Часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ за такое преступление предусматривает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.