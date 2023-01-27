Автомобиль вспыхнул во время движения в Сарове

Легковушка загорелась прямо во время движения в Сарове 26 января. Об этом пишет Выкса.рф. Инцидент произошел на Борковском проезде. Огонь вспыхнул в автомобиле Daewoo Matiz около 18:50. По словам водителя авто, запаха дыма не было: мужчина только неожиданно увидел вспышку из-под капота. В результате пожара сгорел моторный отсек. Автомобиль восстановлению не подлежит.
По предварительной информации, у 15-летней машины произошла разгерметизация топливной системы, из-за чего бензин попал на раскаленный коллектор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пассажир легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом» в Богородском районе.