Автомобиль вспыхнул во время движения в Сарове

Легковушка загорелась прямо во время движения в Сарове 26 января. Об этом пишет Выкса.рф. Инцидент произошел на Борковском проезде. Огонь вспыхнул в автомобиле Daewoo Matiz около 18:50. По словам водителя авто, запаха дыма не было: мужчина только неожиданно увидел вспышку из-под капота. В результате пожара сгорел моторный отсек. Автомобиль восстановлению не подлежит.