СМИ: Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково

В аэропорту Внуково вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и повредил винт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

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«При посадке в аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда "Россия" повредил винт, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства

Напомним, что утром в среду, 18 января, в украинском городе Бровары потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла рядом с детским садом. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.