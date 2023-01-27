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37 минут назад

СМИ: Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково

Никита Бородкин

В аэропорту Внуково вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и повредил винт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

СМИ: Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При посадке в аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда "Россия" повредил винт, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства

Напомним, что утром в среду, 18 января, в украинском городе Бровары потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла рядом с детским садом. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего жертвами крушения воздушного средства 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. По предварительной информации, причиной стала ошибка пилотирования.

Происшествия,Евгений Брин,Денис Монастырский,Владимир Зеленский,Международный аэропорт Внуково,
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