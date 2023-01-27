Появилось видео затопления пеной тоннеля в Москве после работы пожарных

Пожарные потушили автомобиль в Северо-Западном тоннеле в Москве, но на месте аварии образовалось затопление. Об этом сообщает Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы".

Отмечается, что пена, которой пожарные потушили автомобили, затопила Северо-Западный тоннель. При этом затоплены все полосы "ветки" тоннеля по направлению движения в сторону Третьего транспортного кольца.

Автомобиль в Северо-Западном тоннеле вспыхнул утром 27 января. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.