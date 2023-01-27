В театре Спесивцева сын режиссера подрался с одним из сотрудников

Сын театрального режиссера Вячеслава Спесивцева Василий пострадал в результате драки в этом учреждении культуры, соруководителем которого является. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 26 января в помещении театра на улице Руставели. Конфликт перерос в драку, и другие сотрудники культурного учреждения вызвали полицию. У обоих мужчин зафиксированы ссадины на лице. Полиция начала проверку по факту инцидента и выясняет детали случившегося. Ранее сообщалось, что охранник ресторана подрался с поклонником, хватавшим певицу Анну Семенович за грудь. Очевидца, охранника и посетителя, подошедшего к Семенович, забрали в отделение полиции. Были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.