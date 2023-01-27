Появилось видео момента похищения девушки с остановки на МКАД

В сети появилось видео похищения девушки с остановки на МКАД. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Отмечается, что девушка якобы возвращалась от знакомого и просто ждала такси на остановке "Новобутаково" на МКАД в Северном Тушино. Внезапно подъехал микроавтобус Mercedes-Benz с молдавскими номерами. Трое мужчин, угрожая девушке расправой, увезли ее в лесополосу, там изнасиловали, а потом просто выкинули и уехали.
По данным канала, пострадавшая официально не работает, в Москву приехала из маленького поселка городского типа в Нижегородской области.
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