На Алтае мужчина ударил полицейского кулаком по лицу в служебной машине

На Алтае мужчина избил полицейского в служебном автомобиле. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Инцидент произошел еще в конце 2022 года.

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"Вечером 22 декабря 2022 года в селе Чемал при доставлении в территориальный отдел полиции из села Элекмонар для разбирательства по совершенному правонарушению злоумышленник, находясь служебном автомобиле полицейских, применил в отношении участкового насилие, нанеся удар кулаком в область лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского и нанесение ему телесных повреждений.