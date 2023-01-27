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7 минут назад

На Алтае мужчина ударил полицейского кулаком по лицу в служебной машине

Газета.Ru

На Алтае мужчина избил полицейского в служебном автомобиле. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Инцидент произошел еще в конце 2022 года.

На Алтае мужчина ударил полицейского кулаком по лицу в служебной машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечером 22 декабря 2022 года в селе Чемал при доставлении в территориальный отдел полиции из села Элекмонар для разбирательства по совершенному правонарушению злоумышленник, находясь служебном автомобиле полицейских, применил в отношении участкового насилие, нанеся удар кулаком в область лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского и нанесение ему телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут судить местную жительницу, которая вместе с подельником, признанным организатором преступления, участвовала в схеме хищения автомобилей с использованием поддельного автосалона.

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