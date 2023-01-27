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25 минут назад

Часть синей ветки московского метро встала из-за человека на пути

Мария Иванова

Утром в пятницу, 27 января, на части Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Часть синей ветки московского метро встала из-за человека на пути
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Движение прекратилось между «Курской» и «Партизанской».

В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, подчеркнули в Дептрансе.

Информации о состоянии оказавшегося на пути пассажира пока нет.

В 09:54 в департаменте уточнили, что движение на синей ветке восстановлено и вводится в график.

Ранее человек упал на путь одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов от станции «Октябрьское Поле» до станции «Спартак» на время остановили.

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