Часть синей ветки московского метро встала из-за человека на пути

Утром в пятницу, 27 января, на части Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Движение прекратилось между «Курской» и «Партизанской».
В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, подчеркнули в Дептрансе.
Информации о состоянии оказавшегося на пути пассажира пока нет.
В 09:54 в департаменте уточнили, что движение на синей ветке восстановлено и вводится в график.
Ранее человек упал на путь одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов от станции «Октябрьское Поле» до станции «Спартак» на время остановили.