Часть синей ветки московского метро встала из-за человека на пути

Утром в пятницу, 27 января, на части Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

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Движение прекратилось между «Курской» и «Партизанской».

В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, подчеркнули в Дептрансе.

Информации о состоянии оказавшегося на пути пассажира пока нет.

В 09:54 в департаменте уточнили, что движение на синей ветке восстановлено и вводится в график.