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31 минуту назад

В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана

Елена Прошина

В Тегеране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Как уточнили в МИД республики, нападение произошло примерно в 8.30. Злоумышленник, который прорвался через пост охраны, был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента убит начальник охраны Орхан Аскеров, оказавший сопротивление напавшим.

«Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения», — говорится в сообщении министерства.

Азербайджанская сторона проводит расследование, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в нападении принимали участие граждане исламской республики. По некоторым данным, атака могла быть устроена из-за усиливающегося сотрудничества Азербайджана и Израиля.

В настоящий момент охрана дипломатических ведомств Азербайджана усилена из-за риска повторения ситуации. Власти Ирана пока не прокомментировали инцидент.

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