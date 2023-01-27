В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана

В Тегеране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Как уточнили в МИД республики, нападение произошло примерно в 8.30. Злоумышленник, который прорвался через пост охраны, был вооружен автоматом Калашникова. В результате инцидента убит начальник охраны Орхан Аскеров, оказавший сопротивление напавшим.

«Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения», — говорится в сообщении министерства.

Азербайджанская сторона проводит расследование, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в нападении принимали участие граждане исламской республики. По некоторым данным, атака могла быть устроена из-за усиливающегося сотрудничества Азербайджана и Израиля.