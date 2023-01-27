В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
17 минут назад

В Петербурге пассажир приставил нож к горлу таксиста и отобрал выручку

Газета.Ruиещё 2

Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который в такси напал с ножом на водителя и отобрал у него 11 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге пассажир приставил нож к горлу таксиста и отобрал выручку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел накануне на улице Асафьева. Водитель сообщил, что пассажир вызвал такси через приложение, а сев в машину, приставил нож к его горлу, забрал деньги и убежал.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина, 1994 года рождения", - отмечается в сообщении полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое. Часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ за такое преступление предусматривает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Москве водитель "Газели" побил инспектора, который пытался зафиксировать нарушение правил парковки.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители