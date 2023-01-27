В Петербурге пассажир приставил нож к горлу таксиста и отобрал выручку

Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который в такси напал с ножом на водителя и отобрал у него 11 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне на улице Асафьева. Водитель сообщил, что пассажир вызвал такси через приложение, а сев в машину, приставил нож к его горлу, забрал деньги и убежал.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина, 1994 года рождения", - отмечается в сообщении полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое. Часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ за такое преступление предусматривает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.