На Алтае погибла мать, спасавшая своих детей

"Мать помогла детям (их возраст семь и 16 лет) выбежать на улицу, после чего попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей. Однако из-за распространения огня потерпевшим покинуть дом не удалась", - говорится в сообщении регионального следственного управления.