На Алтае погибла мать, спасавшая своих детей

В Рубцовске Алтайского края три человека погибли при пожаре в частном доме. Следователи расследуют дело об убийстве.
Пожар произошел вечером 26 января. При тушении обнаружены тела 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого.
Следствие установило, что был совершен поджог. Незадолго перед пожаром хозяйка дома поссорилась с 34-летним сожителем. Он обиделся, вышел на веранду, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. После чего скрылся.
"Мать помогла детям (их возраст семь и 16 лет) выбежать на улицу, после чего попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей. Однако из-за распространения огня потерпевшим покинуть дом не удалась", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан. Ранее мужчина был судим. Решается вопрос об устройстве детей опекунам.