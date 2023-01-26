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54 минуты назад

Блогера из РФ задержали в Греции из-за сообщений о минировании

Илья Родин

Полиция Греции задержала российского блогера Влада Урбана по подозрению в ложных сообщениях о минировании. Об этом пишет портал «Прото тема».

Блогера из РФ задержали в Греции из-за сообщений о минировании
Фото: t.me/vladbmw5300t.me/vladbmw5300

Отмечается, что 24 января сообщения с угрозами пришли на электронные адреса шести афинских клиник и аэропорта.

По данным издания, правоохранители возбудили против россиянина уголовное дело. Следователи обвинили его в террористических актах, распространении заведомо ложных сообщений, нарушении спокойствия граждан и попытке воспрепятствования движению транспорта.

Уточняется, что Влад накануне жаловался в социальных сетях на преследование со стороны некоего злоумышленника.

По словам блогера, неизвестный мужчина распространял от имени Урбана ложные, порочащие сведения. Кроме того, он писал на него доносы в различные учреждения Греции.

Напомним, что у Влада Урбана есть сеть каналов на видеохостинге YouТube. Самым популярным из них является «Из Москвы в Европу. Жизнь с самого начала».

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