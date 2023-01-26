Блогера из РФ задержали в Греции из-за сообщений о минировании

Полиция Греции задержала российского блогера Влада Урбана по подозрению в ложных сообщениях о минировании. Об этом пишет портал «Прото тема».

Фото: t.me/vladbmw5300 t.me/vladbmw5300

Отмечается, что 24 января сообщения с угрозами пришли на электронные адреса шести афинских клиник и аэропорта.

По данным издания, правоохранители возбудили против россиянина уголовное дело. Следователи обвинили его в террористических актах, распространении заведомо ложных сообщений, нарушении спокойствия граждан и попытке воспрепятствования движению транспорта.

Уточняется, что Влад накануне жаловался в социальных сетях на преследование со стороны некоего злоумышленника.

По словам блогера, неизвестный мужчина распространял от имени Урбана ложные, порочащие сведения. Кроме того, он писал на него доносы в различные учреждения Греции.