Блогера из РФ задержали в Греции из-за сообщений о минировании

Российского блогера Влада Урбана задержали в греческом портовом городе Салоники по подозрению в ложных сообщениях о минировании, передает издание «Прото тема». Сообщения с угрозами приходили 24 января на электронные адреса аэропорта в Афинах и шести столичных больниц. Против россиянина возбудили уголовное дело по нескольким составам преступлений.

Фото: t.me/vladbmw5300 t.me/vladbmw5300

В отношении него возбуждено уголовное дело о террористических актах, распространении заведомо ложных сообщений, нарушении спокойствия граждан и попытке воспрепятствования движению транспорта, — передает местное издание.

Сам Влад до задержания сообщал в социальных сетях, что подвергается кибер-преследованию некоего злоумышленника. Он распространяет от имени блогера ложные, порочащие сведения, а также передает в различные греческие инстанции кляузы о гражданине РФ. Урбан утверждал, что полиция Греции знает о происходящем и не имеет в нему вопросов.

Всего у блогера пять YouТube-каналов и один игровой канал, из которых первым по предпочтениям является канал «Из Москвы в Европу. Жизнь с самого начала». Многие видео были сняты в доме, где он живет со своей семьей в Салониках. В Греции россиянин живет с 2020 года.