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36 минут назад

Российский оперативник погиб от ножевых ранений в сердце

Lenta.ru

В Волгоградской области полиция и следствие выясняют обстоятельства гибели оперуполномоченного из города Камышин. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ИА «Высота 102».

Российский оперативник погиб от ножевых ранений в сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, погибший оперативник работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями сердца было найдено в гараже его отца, который обнаружил сына ранее, когда тот еще был жив, и вызвал скорую. Прибывшим коллегам погибшего россиянин заявил, что сын сам поранил себя, решив совершить суицид.

По факту произошедшего была назначена служебная проверка. С места происшествия был изъят нож, ведется следствие.

20 сентября сообщалось, что в Москве покончил с собой 23-летний сержант российской полиции.

Происшествия,МВД России,
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