В Москве девушку похитили с остановки и изнасиловали

В Москве трое мужчин похитили с остановки общественного транспорта 22-летнюю девушку и изнасиловали ее в лесу. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РЕН ТВ .

О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. По ее словам, вечером 24 января, когда она ждала транспорт на 74-м километре МКАД, к остановке подъехал автомобиль с тремя мужчинами. Они силой усадили россиянку в машину и отвезли в лес, где изнасиловали. После этого девушку высадили на улице и скрылись. Проводится проверка.