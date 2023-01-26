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1 час назад

В Москве россиянку похитили с остановки и изнасиловали в лесу

Lenta.ruиещё 1

В Москве трое мужчин похитили с остановки общественного транспорта 22-летнюю девушку и изнасиловали ее в лесу. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

В Москве девушку похитили с остановки и изнасиловали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. По ее словам, вечером 24 января, когда она ждала транспорт на 74-м километре МКАД, к остановке подъехал автомобиль с тремя мужчинами. Они силой усадили россиянку в машину и отвезли в лес, где изнасиловали. После этого девушку высадили на улице и скрылись. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пьяный приятель изнасиловал спящую 14-летнюю школьницу на чердаке дома.

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