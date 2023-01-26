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1 час назад

Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде

Lenta.ru

Российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на популярном тайском курорте Пхукет. Об этом пишет The Thaiger.

Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сотрудники полиции Таиланда сообщили, что 36-летний мужчина умер примерно за 12 часов до того, как его тело было обнаружено. Правоохранители не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.

Жена россиянина рассказала полицейским, что ее супруг долгое время страдал биполярным расстройством и бессонницей. Она также уточнила, что он не спал на протяжении недели.

Отмечается, что тело погибшего доставлено в больницу Vachira Phuket для уточнения причины смерти.

Ранее в январе немецкий турист, предположительно находившийся в депрессии, погиб во время отдыха в Таиланде. ЧП произошло в национальном парке Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи в провинции Краби. Отдыхающий упал со скалы и разбился насмерть. Свидетелями случившегося оказались находившиеся неподалеку сотрудники парка.

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