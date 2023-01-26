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3 минуты назад

Известный екатеринбургский экстремал погиб в ОАЭ

Ura.Ru

Известный бейсджампер из Екатеринбурга Николай Иваненко, прыгавший с высоток в специальной экипировке с парашютом, разбился в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили друзья спортсмена.

Российский экстремал погиб в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коля разбился при прыжке. 25 января его не стало», – сообщили друзья Иваненко в социальных сетях.

Его знакомые выразили соболезнования родственникам погибшего и пожелали сил и терпения. Время прощания со спортсменом, как и место похорон, пока не раскрываются.

Николай Иваненко прославился в Екатеринбурге благодаря своим прыжкам с высоток. В одном из интервью спортсмен признавался, что во время прыжка чувствует свободу, экстрим был образом его жизни. Один из самых известных прыжков он сделал с вышки рекламной вывески магазина IKEA во время его закрытия в России.

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