МЧС: в Махачкале одновременно загорелись десять квартир

В Махачкале в одном из многоэтажных домов одновременно загорелись десять квартир из-за высокого давления газа. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Дагестану.
"В десяти квартирах возникли пожары", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, четыре возгорания удалось лидировать до приезда пожарных, еще шесть потушили спасатели.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет, подача газа временно прекращена до устранения неисправности. В сообщении уточняется, что все пожары возникли в кухонных помещениях.
Ранее в МЧС заявляли, что в Красноармейске Саратовской области пожарные спасли женщину и четверых детей из задымленной квартиры. По предварительным данным, к задымлению привели игры шестилетнего мальчика с зажигалкой. До этого сообщалось, что в Ржеве мужчина и женщина героически спасли детей из горящей квартиры