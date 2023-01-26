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42 минуты назад

В МЧС России по Дагестану сообщили о массовом возгорании в квартирах многоэтажного дома

Газета.Ruиещё 6

В Махачкале в одном из многоэтажных домов одновременно загорелись десять квартир из-за высокого давления газа. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Дагестану.

МЧС: в Махачкале одновременно загорелись десять квартир
Фото: МЧС по Алтайскому краюМЧС по Алтайскому краю

"В десяти квартирах возникли пожары", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС, четыре возгорания удалось лидировать до приезда пожарных, еще шесть потушили спасатели.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет, подача газа временно прекращена до устранения неисправности. В сообщении уточняется, что все пожары возникли в кухонных помещениях.

Ранее в МЧС заявляли, что в Красноармейске Саратовской области пожарные спасли женщину и четверых детей из задымленной квартиры. По предварительным данным, к задымлению привели игры шестилетнего мальчика с зажигалкой. До этого сообщалось, что в Ржеве мужчина и женщина героически спасли детей из горящей квартиры

Происшествия,МЧС России,
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