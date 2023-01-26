МЧС: в Махачкале одновременно загорелись десять квартир

В Махачкале в одном из многоэтажных домов одновременно загорелись десять квартир из-за высокого давления газа. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Дагестану.

Фото: МЧС по Алтайскому краю МЧС по Алтайскому краю

"В десяти квартирах возникли пожары", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС, четыре возгорания удалось лидировать до приезда пожарных, еще шесть потушили спасатели.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет, подача газа временно прекращена до устранения неисправности. В сообщении уточняется, что все пожары возникли в кухонных помещениях.