В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
31 минуту назад

Стали известны обстоятельства смерти россиянки на морозе по пути на работу

Lenta.ruиещё 2

Жительница Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которая насмерть замерзла по пути на работу, перед гибелью по неизвестной причине отделилась от трех других вахтовиков. Об этом РЕН ТВ сообщили в администрации Николаевского района, где произошел несчастный случай.

Стали известны обстоятельства смерти россиянки по пути на работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные власти также заявили, что россияне проигнорировали сообщения об ухудшении погодных условий и поехали на базу на снегоходе.

26 января стало известно, что четверо вахтовиков отправились на работу во время 50-градусных морозов и попали в так называемый снежный заряд, во время которого за короткий промежуток времени выпадает большое количество осадков. В результате россияне потерялись и два дня пытались выбраться к людям. Одна из женщин замерзла насмерть.

Как сообщили в региональном Минздраве, двоих пострадавших мужчин должны доставить в Краевую клиническую больницу №1. Предварительно, у вахтовиков диагностировали обморожение лица и конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще одна женщина находится на амбулаторном лечении.

В декабре 2022 года в Пермском крае насмерть замерзла учительница физкультуры. Как стало известно, после корпоратива в местном лицее женщина поехала на такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее на расстоянии около двух-трех километров от места назначения. Позже педагога нашли мертвой.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители