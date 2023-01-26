СМИ: звуки взрывов слышны в Запорожье

В пригороде подконтрольного Киеву Запорожья, Вольнянске, прогремели звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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Он отметил, что представители украинских властей заявляют, что в городе работает система ПВО.

Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Виннице, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. Предположительно, в подконтрольной киевским властям части Запорожской области был поврежден объект энергетики.

Российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.