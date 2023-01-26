Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери

«В ходе допроса мужчина признал вину и сообщил следователю, что 28 декабря 2022 года находился в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними в ходе распития спиртного произошел конфликт. В процессе ссоры он нанес женщине удар чайником по голове, после чего множество раз ножом по туловищу. Затем подозреваемый спрятал тело женщины на балконе и скрылся», — говорится в пресс-релизе.