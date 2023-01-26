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48 минут назад

Сценаристку «Папиных дочек» задержали за комментарии в чатах

News.ru

В Минске задержали сценаристку сериала «Папины дочки» Юлию Грицкевич, сообщает «Наша Нива». По информации издания, причиной стала публикация комментариев в чатах, разжигающих неприязнь к россиянам и силовикам.

Сценаристка проживала в столице Белоруссии и работала в российской компании Yellow Black and White, которая работала над сериалами «Папины дочки» и «Кухня», а также над побившим рекорд по кассовым сборам в России фильмом «Чебурашка».

Ранее Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова. Причиной стала его новая песня, которая, по мнению заявителей, дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Слепакова потребовали лишить гражданства России

Семен Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых занялся IT и переехал на Запад, а второй «не продал» страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.

Происшествия,Видео,Семен Слепаков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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