Самая разыскиваемая преступница Германии добровольно сдалась полиции

Самая разыскиваемая преступница Германии, укравшая у немецкой транспортной компании, где работала официанткой, миллион евро, скрывалась в Черногории. Ее задержали в аэропорту Штутгарта. Об этом сообщает CDM.

Мирнес, известную как Мики, власти Германии разыскивали с октября 2022 года. При этом она является уроженкой Боснии и Герцеговины. Работая официанткой, Мирнес украла у транспортной компании миллион евро и скрылась в неизвестном направлении. За информацию о ней в ФРГ даже предложили вознаграждение в размере 37 тысяч евро.

Но в результате Мирнес сдалась сама. Она позвонила своему адвокату, попросив связаться с полицией и сообщить, когда она прибудет в аэропорт Штутгарта. Самолет прилетел из Черногории. Отмечается, что Мирнес сменила цвет волос и в аэропорту ее задержали брюнеткой. Во время ареста она вела себя спокойно, указывают в CDM.