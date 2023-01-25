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5 минут назад

Самая разыскиваемая преступница Германии добровольно сдалась полиции

Елена Прошина

Самая разыскиваемая преступница Германии, укравшая у немецкой транспортной компании, где работала официанткой, миллион евро, скрывалась в Черногории. Ее задержали в аэропорту Штутгарта. Об этом сообщает CDM.

Самая разыскиваемая преступница Германии добровольно сдалась полиции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мирнес, известную как Мики, власти Германии разыскивали с октября 2022 года. При этом она является уроженкой Боснии и Герцеговины. Работая официанткой, Мирнес украла у транспортной компании миллион евро и скрылась в неизвестном направлении. За информацию о ней в ФРГ даже предложили вознаграждение в размере 37 тысяч евро.

Но в результате Мирнес сдалась сама. Она позвонила своему адвокату, попросив связаться с полицией и сообщить, когда она прибудет в аэропорт Штутгарта. Самолет прилетел из Черногории. Отмечается, что Мирнес сменила цвет волос и в аэропорту ее задержали брюнеткой. Во время ареста она вела себя спокойно, указывают в CDM.

Предполагается, что Мирнес является лишь соучастницей кражи, а не организатором. Одна из версий гласит, что она могла помогать мужчине, с которым состояла в отношениях.

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