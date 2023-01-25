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35 минут назад

Пенсионера МВД заподозрили в убийстве криминального авторитета в 1995 году

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге 55-летнего пенсионера МВД Дмитрия Скворцова, находящегося в международном розыске по обвинению в ряде убийств, заподозрили в организации заказного убийства 26-летнего россиянина в 1995 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

Пенсионера МВД заподозрили в убийстве криминального авторитета в 1995 году
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, Скворцов, испытывая неприязнь к местному криминальному авторитету, решил устранить его. Для этого он нашел двух киллеров и заплатил им деньги. 14 марта 1995 года в одном из домов на проспекте Славы потерпевший был убит тремя выстрелами из пистолета «ТТ».

Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

В настоящее время одному из исполнителей убийства предъявили обвинение. Второй киллер скончался в 2003 году. В отношении Скворцова суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания.

Ранее сообщалось, что под Тулой осудят мужчину, за миллион рублей нанявшего киллера для пасынка и его жены.

Происшествия,Сергей Капитонов,Дмитрий Скворцов,Следственный комитет,
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