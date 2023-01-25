В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

ТАСС

Мосгорсуд в среду ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), удовлетворив иск Министерства юстиции РФ, передает корреспондент ТАСС.

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
Фото: ТАССТАСС

"Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа", - огласил решение судья.

В ходе прений сторон представители Минюста на заседании суда пояснили, что главное основание для ликвидации МХГ заключается в осуществлении ею деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.

"Организация зарегистрирована как региональная московская, но вела свою работу экстерриториально - это неустранимое нарушение", - сказал представитель министерства.

Прокуратура поддержала иск Минюста, сочтя данные проверки объективными и подтверждающими неустранимость выявленных нарушений.

В свою очередь сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация является ударом по мировому правозащитному движению, уничтожающему уникальное общественное явление. Он отметил, что при своем создании МХГ задумывалась как консолидирующий орган для российского правозащитного движения.

"Это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую, консолидирующую работу. Поэтому выдвигаемые претензии - это абсурд. Права человека экстерриториальны", - отметил он.

Происшествия,Валерий Борщев,Минюст России,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители