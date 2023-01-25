В российском городе младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания

В городе Магнитогорске Челябинской области младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания. Об этом сообщается на сайте городского Центра охраны материнства и детства.

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По данным медучреждения, ребенок поступил в тяжелом состоянии. Российский детский врач-хирург Павел Солдатов пояснил, что после вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания.

Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, а также была ли у младенца аллергическая реакция, пока не известно. Солдатов также напомнил, что данную процедуру должны выполнять профессиональные врачи в больнице.

«Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования. Мы живем в 21 веке, в условиях развитой медицины», — подчеркнул специалист.