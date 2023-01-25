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19 минут назад

Жителя Москвы осудили на 5 лет колонии за зажатие руки гаишника стеклом машины

Газета.Ruиещё 2

Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима водителя автомобиля Lexus, который в августе прошлого года зажал руку сотрудника ГИБДД стеклом автомобиля и пытался скрыться. Об этом сообщает столичная прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Жителя Москвы осудили на 5 лет за зажатие руки гаишника стеклом машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 30-летний Сергей Татевосян осужден к 5 годам лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Мужчина проведет все эти пять лет в исправительной колонии общего режима.

Происшествия,Сергей Татевосян,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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