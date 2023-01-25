Жителя Москвы осудили на 5 лет за зажатие руки гаишника стеклом машины

Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима водителя автомобиля Lexus, который в августе прошлого года зажал руку сотрудника ГИБДД стеклом автомобиля и пытался скрыться. Об этом сообщает столичная прокуратуры в официальном Telegram-канале.
«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 30-летний Сергей Татевосян осужден к 5 годам лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Мужчина проведет все эти пять лет в исправительной колонии общего режима.