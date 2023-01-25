Жителя Москвы осудили на 5 лет за зажатие руки гаишника стеклом машины

Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима водителя автомобиля Lexus, который в августе прошлого года зажал руку сотрудника ГИБДД стеклом автомобиля и пытался скрыться. Об этом сообщает столичная прокуратуры в официальном Telegram-канале.