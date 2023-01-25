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28 минут назад

Вызвавший скорую помощь житель Владивостока напал на женщин-медиков

Газета.Ruиещё 1

Житель Владивостока, который из-за полученной травмы вызвал бригаду скорой помощи, напал на двух фельдшеров. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Вызвавший скорую помощь россиянин напал на женщин-медиков
Фото: ТАССТАСС

«Пациент был агрессивен и напал на сотрудниц скорой, применив физическую силу. К счастью, на помощь женщинам своевременно пришли соседи: они завели фельдшеров в свою квартиру, вызвали полицию», — говорится в сообщении.

На помощь прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника.

За прошедший месяц это второй случай нападения на медиков во Владивостоке: в начале января ранее судимого жителя Владивостока арестовали на 29 суток после нападения на врача-реаниматолога скорой помощи.

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