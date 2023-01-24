Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году

44-летний житель Архангельска предстанет перед судом по обвинению в убийстве 32-летнего бывшего участкового уполномоченного милиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области.

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По данным следствия, 2 мая 2002 года у берега Северной Двины было найдено тело милиционера. В ходе расследования выяснилось, что его утопили. В течение 20 лет преступление оставалось нераскрытым.

Однако в 2022 году благодаря совместным усилиям сотрудников СКР, МВД и ФСИН выяснилось, что к убийству были причастны двое местных жителей, один из которых совершил суицид в 2020 году.

Следователям стало известно, что весной 2002 года 24-летний россиянин и его 18-летний приятель поссорились на улице с милиционером, после чего избили его палкой, оттащили к реке и утопили. Когда тело потерпевшего было обнаружено, 18-летний соучастник предпринял первую попытку покончить с собой, однако у него не получилось. Спустя 18 лет ему удалось свести счеты с жизнью.

Его подельник за это время совершил второе убийство и получил срок. В 2022 году он был вновь задержан и заключен под стражу. Вину в содеянном он не признал.