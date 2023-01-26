Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Муром в Шебекинском городском округе региона попало под обстрел боевиков ВСУ.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — указал губернатор.
Вместе с этим, по его словам, при обстреле была повреждена ЛЭП, что привело к тому, что без электричества осталось около половины села. Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий атаки.
Ранее власти Новой Каховки сообщили о повреждении жилых домов в результате обстрела ВСУ.