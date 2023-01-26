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45 минут назад

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Муром в Шебекинском городском округе региона попало под обстрел боевиков ВСУ.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — указал губернатор.

Вместе с этим, по его словам, при обстреле была повреждена ЛЭП, что привело к тому, что без электричества осталось около половины села. Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Ранее власти Новой Каховки сообщили о повреждении жилых домов в результате обстрела ВСУ.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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